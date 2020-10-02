Швед: пришел на акцию — будешь привлечен как минимум к административной ответственности

Фото: БелТА
Общество
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Генпрокурор Беларуси  Андрей Швед заявил, что участники несанкционированных акций будут привлечены как минимум к административной ответственности.

«Принимаемые меры будут направлены на обеспечение необратимости ответственности организаторов, участников и координаторов незаконных акций. В частности, органы внутренних дел ориентированы на оперативную передачу сведений о таких лицах в органы прокуратуры для принятия мер реагирования. Практическую реализацию получает правило: пришел на акцию — будешь привлечен как минимум к административной ответственности. Если имеющегося арсенала и средств окажется недостаточно, Генеральная прокуратура будет ходатайствовать об установлении более строгой ответственности за правонарушение против общественного порядка», — заявил Генпрокурор.

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