Швед: пришел на акцию — будешь привлечен как минимум к административной ответственности

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что участники несанкционированных акций будут привлечены как минимум к административной ответственности.

«Принимаемые меры будут направлены на обеспечение необратимости ответственности организаторов, участников и координаторов незаконных акций. В частности, органы внутренних дел ориентированы на оперативную передачу сведений о таких лицах в органы прокуратуры для принятия мер реагирования. Практическую реализацию получает правило: пришел на акцию — будешь привлечен как минимум к административной ответственности. Если имеющегося арсенала и средств окажется недостаточно, Генеральная прокуратура будет ходатайствовать об установлении более строгой ответственности за правонарушение против общественного порядка», — заявил Генпрокурор.