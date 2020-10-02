Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заболели коронавирусом. Об этом американский президент сообщил в Twitter.

«Сегодня ночью первая леди и я получили положительный результат теста на COVID-19. Мы немедленно перейдем на карантин и начнем восстановление. Мы преодолеем это вместе!» — написал Дональд Трамп.

Как сообщил лечащий врач президента США Шон Конли, «президент продолжит выполнять свои обязанности без перебоев во время выздоровления», пишет kommersant.ru.

Фондовые и товарные рынки отреагировали снижением котировок на заявление президента США, что он заразился коронавирусом. Мировые цены на нефть и котировки индексов NASDAQ и S&P 500 снизились на 2%.

Ранее Трамп сообщил, что вместе с женой сдал тест на коронавирус. До получения его результатов президентская семья ушла на карантин. COVID-19 заболела советница президента Хоуп Хикс. По данным Bloomberg, Хикс сопровождала главу государства на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, а также на встречу с избирателями в Миннесоте. Напомним, президентские выборы намечены на 3 ноября.

В США с начала пандемии зафиксировано 7,31 млн случаев заражения COVID-19, умерли 208 тыс. человек. Соединенные штаты находятся на первом месте по числу зараженных.