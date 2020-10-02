Беларусь рассчитывает получить первую часть российского кредита до конца года

Фото: DW
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Беларусь рассчитывает получить от России первую часть кредита до конца 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. По словам главы правительства, кредитные средства будут предоставлены после подписания межправительственного соглашения. На текущий момент стороны обсуждают условия, передает БелТА.

— Мы двигаемся по плану, цели обозначены — поддержка экономики. До конца года привлечем, я думаю, если ничего не случится, — сказал  Головченко.

Напомним, достигнута договоренность о предоставлении Беларуси кредита от российской стороны на общую сумму в 1,5 млрд долларов. В 2020 году планируется предоставить 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов — за счет межгоскредита и еще 500 млн — за счет Евразийского фонда стабилизации и развития. На 2021 год запланирована выдача второй части займа в американской валюте за счет межгоскредита в размере 500 млн.

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