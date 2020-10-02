Беларусь отзывает для консультаций своих послов в Польше и Литве

Фото: Беларусь сегодня
Политика
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Беларусь отзывает для консультаций своих послов в Польше и Литве и предложила послам этих стран последовать данному примеру. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает БелТА.

«Послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы в Беларуси, соответственно, предложено последовать данному примеру», — заявил официальный представитель МИД.

В МИД Беларуси 2 октября были вызваны послы Польши и Литвы. «Ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси», — отметил Анатолий Глаз.

Для Литвы это, соответственно, с 25 до 14 дипломатов, а для Польши — с 50 до 18.

«Подчеркну, что эти вынужденные меры нами приняты не без сожаления после долгого терпения и призывов к благоразумию, исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило на практике играть руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси», — сказал представитель МИД.

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