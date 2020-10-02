В Беларуси проведут переаккредитацию для иностранных СМИ

В Беларуси будет проведена переаккредитация работающих в стране иностранных СМИ по новым правилам. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

«Министерством иностранных дел разработана новая редакция Положения о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации», — заявили в министерстве.

Отмечается, что принято соответствующее постановление Совета министров республики.

В МИД добавили, что из-за принятия новых правил действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается с 2 октября.

Ранее белорусское внешнеполитическое ведомство заявило, что Беларусь ответит на санкции Евросоюза.