В Беларуси проведут переаккредитацию для иностранных СМИ

Фото: soyuz
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В Беларуси будет проведена переаккредитация работающих в стране иностранных СМИ по новым правилам. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

«Министерством иностранных дел разработана новая редакция Положения о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации», — заявили в министерстве.

Отмечается, что принято соответствующее постановление Совета министров республики.

В МИД добавили, что из-за принятия новых правил действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается с 2 октября.

Ранее белорусское внешнеполитическое ведомство заявило, что Беларусь ответит на санкции Евросоюза.

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