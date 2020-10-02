В Полоцке пройдет Международный фестиваль органной музыки «Званы Сафii»

Международный фестиваль органной музыки «Званы Сафii» пройдет в Полоцке с 18 октября по 8 ноября, где по традиции соберёт выдающихся музыкантов, органистов, а также любителей органного искусства.

В программе форума – пять концертов в зале Софийского собора. Увертюра к фестивалю представит жителям Полоцка одного из ведущих органистов России Алексея Шмитова. Он исполнит произведения Кребса, Баха, Видора, пишут «Витьбичи».

25 октября, посвященном 335-летию со дня рождения Георга Фридриха Генделя, выступят органистка Софийского собора, один из организаторов фестиваля Ксения Погорелая, Виктория Бабенко (скрипка), Тамара Ремез (сопрано) и камерный оркестр «Европа-центр» под управлением Раиля Садыкова. Концерт 1 ноября будет посвящен памяти белорусского композитора Анны Короткиной, ее произведения исполнят на органе и скрипке белорусские музыканты. Камерную музыку эпохи Барокко можно будет услышать 5 ноября в исполнении камерного хора Гомельской областной филармонии, Ксении Погорелой и камерного оркестра «Европа-центр».

Завершится фестиваль 8 ноября концертом органной музыки с участием Екатерины Ивановой, Ксении Погорелой, а также исполнителя на дудуке Глеба Якушева.