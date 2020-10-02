Вор-карманник задержан в Витебске

Происшествия
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И без того насыщенная криминальная биография 40-летнего жителя Баку пополнилась очередным эпизодом. На этот раз он успел «наследить» в Витебске. Сюда, по оперативной информации, он прибыл на своеобразные заработки, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Жертвой карманника стал 77-летний пенсионер. Утром в выходной день во время поездки в автобусе преступник разрезал сумку мужчины и украл из нее деньги и банковскую карту.

Дальнейшие похождения рецидивиста были пресечены оперативниками из областного управления внутренних дел. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Также проверяется информация о его причастности к совершению подобных преступлений на всей территории Республики Беларусь.

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Витебск вор-карманник
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