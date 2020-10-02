Помпео не ответил на вопрос, признают ли США Тихановскую легитимным президентом Беларуси

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе интервью на Fox News заявил, что Александр Лукашенко «сам себя привел к присяге», однако это «не имеет никакого смысла», но при этом ушел от ответа на вопрос, готовы ли США признать легитимным президентом экс-кандидата Светлану Тихановскую.

«Мы все еще работаем над этим процессом. (. . .) Мы ищем инструменты, которые наилучшим образом обеспечат результаты, которых требует народ Беларуси, причем не только в Минске, но и по всей стране», — отметил он.

Кроме того, чиновника спросили о тех мерах, которые намерены предпринимать американские власти, «чтобы не спровоцировать военнослужащих из России.