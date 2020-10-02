Вячеслав Моше Кантор: что определяет толерантность и что её ограничивает

Что есть толерантность, что её определяет и – главное – что должно определять в день сегодняшний, чтобы не только сохранить свою значимость и влияние на стабильность общества, но и отвечать запросам цивилизованного человека для сегодняшнего? Таким вопросом в своё время задался Вячеслав Моше Кантор, общественный деятель, который во всём мире уже давно не нуждается в представлении. С 2007 года он возглавляет Европейский еврейский конгресс. Разумеется, за это время Вячеслав Моше Кантор, чья работа в значительной степени была сконцентрирована на борьбе с нетерпимостью в любых её проявлениях и защите страдающих от неё людей от преследований и дискриминации, постоянно искал возможность победить ненависть как таковую. Ответ, впрочем, не был слишком уж неожиданным – толерантность была и остаётся той самой ценностью, которая обеспечивать заслон от нетерпимости, и поэтому она остаётся одной из ключевых ценностей, которые необходимы в наши дни для дальнейшего развития цивилизации в самом глобальном её понимании.

Однако здесь кроется и проблема. Дело в том, уверен Вячеслав Моше Кантор, что безграничная пассивная толерантность, каковую исповедовали многие европейские и западные страны в послевоенные годы, не только изжила себя и не соответствует запросам общества, но и может стать губительной для Европы сегодня. Ведь безграничная толерантность заставляет своих носителей не вмешиваться даже в те процессы, которые угрожают безопасности. За примером не нужно слишком углубляться в историю: по мнению Вячеслава Моше Кантора, именно такое отношение является объяснением того, как Европа до последнего оставалась равнодушна и пассивна в отношении тех преступлений, что совершала нацистская Германия, как и к расцвету той идеологии, что впоследствии привела к миллионам человеческих жертв.

Таким образом, общество сегодня стоит перед дилеммой. С одной стороны, без толерантности невозможно мирное сосуществование, взаимопроникновение и развитие наций и культур, ведь именно толерантность – та ценность, которая позволяет нам принимать нововведения и инновации, необходимые для эволюции. С другой – в обществе совершенно очевидно назрел запрос на безопасность: рост террористической активности, продвижение чуждых и агрессивных идеологий, идущих в разрез с уже устоявшимися в обществе нормами и ценностями – со всеми этим Европа столкнулась в последнее десятилетие, и пока политики оставались пассивны, рядовые граждане нередко прибегали к ответной агрессии, тем самым лишь провоцируя дальнейшее замыкание порочного круга.

Собственный взгляд на эту дилемму Вячеслав Моше Кантор изложил в книге от 2011 года «Манифест о безопасной толерантности». Толерантность сегодня необходимо прежде всего определить, убеждён Вячеслав Моше Кантор, дать ей конкретику, необходимую для её собственной защиты – чтобы злонамеренные силы не могли использовать это понятие для собственного прикрытия, трактовать его так, как выгодно в настоящий момент. Во-вторых, толерантность должна быть ограничена. И ограничением должны выступить те самые необходимые и востребованные в обществе соображения безопасности – как станы и социума в целом, так и прав и свобод самих граждан. Не может быть толерантности в отношении тех явлений, идеологий и политики, которая угрожает целостности общества, его стабильности и мирному существованию, убеждён Вячеслав Моше Кантор. И поэтому от устоявшегося выражения и понимания, что толерантности не может быть много, Вячеслав Моше Кантор предлагает отказаться. Может, и ещё как. Ситуация вполне сравнима с лекарственным препаратом. Если принимать его в нужных дозах и по инструкции, то оно вылечит. Бесконтрольный приём в неограниченном количестве – убьёт.

Что же самое необходимое и в первом, и во втором вопросе, подчёркивает Вячеслав Моше Кантор, так это закрепить толерантность законодательно. Только так она не только учтёт все свои границы и уточнения, но и будет по-настоящему закреплена среди общественных норм, перестав быть размытым морально-нравственным понятием, которому мало кто на самом деле может дать определение.