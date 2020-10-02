В Витебске будут судить пьяного водителя, который устроил смертельное ДТП и скрылся

В Витебске будут судить 31-летнего водителя, который в июле совершил смертельное ДТП и скрылся.

Напомним, что страшное ДТП произошло 12 июля около 20:30. По предварительным данным, автомобиль Honda, за рулем которого находится 31-летний витеблянин, двигался по улице Журжевской. Мужчина не справился с управлением, машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. В результате аварии 32-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия.