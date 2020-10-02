МИД : Беларусь ответит на санкции Евросоюза

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Беларусь ответит на санкции Евросоюза. Об этом говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что в последние годы белорусская сторона настойчиво и активно работала над выгодным для безопасности в общем регионе и людей укреплением отношений по линии Беларусь — ЕС.

«Беларусь всегда на словах и на деле против конфронтации. Мы за диалог и понимание. Но как суверенное государство мы также решительно, хоть и не без сожаления, ответим на недружественные действия в целях естественной защиты своих национальных интересов», – заявили в министерстве.

В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список.

«ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона в свою очередь также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия, – подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений.

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