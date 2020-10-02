В Витебске открыли новый школьный спорткомплекс

После масштабной реконструкции стадиона «Юность» в витебской средней школе №28 открылся современный многофункциональный спортивный комплекс.

Спорткомплекс имеет дорожки с безопасным покрытием, уличные тренажеры, площадки для занятий волейболом, футболом, баскетболом и воркаутом. Также есть спортивный городок для младших классов.

В торжественном мероприятии приняли участие педагоги, учащиеся, местные жители, строители и представители власти.

По словам председателя Витебского областного Совета депутатов Владимира Терентьева, в дальнейшем аналогичные спортивные комплексы будут обновляться не только в Витебске, но и в районах.