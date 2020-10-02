На саммите ЕС был представлен «Экономический план для демократической Беларуси»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил на саммите Евросоюза «Экономический план для демократической Беларуси». Этот документ поддержали остальные три страны Вышеградской четверки, то есть Венгрия, Словакия и Чехия.

«Время политических деклараций прошло, а началось время конкретных действий. Сейчас исторический момент, когда у белорусского общества появился шанс сделать цивилизационный прыжок к свободе и демократии. Только единая Европа может помочь им сделать этот прыжок», — говорится в резюме плана.

В частности, документ предлагает запустить диалог о безвизовом режиме для граждан Беларуси — «как только ситуация позволит».

Второй пункт — это инвестиции в инфраструктуру при содействии Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Всемирного банка.

Также план предусматривает быстрое заключение соглашения «Приоритеты партнерства». Переговоры о нем ЕС и Беларусь вели уже несколько лет, но так и не смогли договориться до президентских выборов 9 августа, победителем которых был назван Александр Лукашенко. Брюссель результаты выборов не признал.

«Экономика Беларуси нуждается в секторальных и регуляторных реформах. ЕС должен содействовать этим реформам с помощью целенаправленных инструментов», — говорится в документе.

Еще один его пункт — поддержка среднего и малого бизнеса. Для этого, в частности, предложено рассмотреть создание в ЕС специального фонда. Источник DW в дипломатических кругах уточнил, что поскольку план предназначен для «демократической Беларуси», то одно из необходимых условий для его реализации — это проведение свободных и честных президентских выборов в стране.