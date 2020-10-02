Родителей Северинца оштрафовали за «пикетирование в общественном месте» — на собственной лоджии

Фото: «Віцебская вясна»
Витебск
Опубликовано

Суд Первомайского района Витебска признал Татьяну и Константина Северинцев — родителей оппозиционера Павла Северинца — виновными в нарушении закона о массовых мероприятиях (статья 23.34 КоАП). Судья Михаил Юрченко расценил размахивание бело-красно-белым флагом на лоджии семьи Северинцев как несанкционированное пикетирование.

Судебные заседания по делам супругов проходили отдельно: сначала судья рассмотрел административное дело Татьяны, затем — Константина (он в суд не явился).

30 августа по Витебску ходили мирные демонстранты. В том числе колонна горожан прошла мимо дома на проспекте Строителей, где живут Северинцы. Татьяна и Константин, а также их знакомая Елена Янушковская вышли на лоджию и приветствовали шествие большим БЧБ-флагом, пишет TUT.by.

Согласно протоколу, Татьяна «находилась в общественном месте — на лоджии в своей квартире, и на глазах у других горожан принимала активное участие в пикетировании: выражала общественно-политические интересы с использованием бело-красно-белого полотнища, привлекала внимание прохожих, показывала жесты руками».

Судья Михаил Юрченко спросил, обращалась ли демократическая активистка в администрацию района за разрешением на проведение массового мероприятия, чем вызвал смех в зале суда.

— Как это понимать? Моя квартира — это общественное место? Я должна была бежать в администрацию Первомайского района и спрашивать разрешения выйти на лоджию? Какое может быть пикетирование в собственной квартире? — спросила Татьяна Северинец.

В суде просмотрели видео, снятое милицией — на нем видны три человека на лоджии с большим бело-красно-белым флагом.

Суд оштрафовал Татьяну Северинец на 25 базовых величин (675 рублей) и вынес предупреждение ее мужу Константину Северинцу.

Елена Янушковская за участие в этой же «акции на балконе» ранее получила штраф в 945 рублей.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Российская армия угрожает «защищать интересы Беларуси в любых условиях» 

Российская армия угрожает «защищать интересы Беларуси в любых условиях» 

Главный разведчик России обвиняет ЦРУ и Пентагон в причастности к протестам в Беларуси

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София

10 интересных фактов про Франциска Скорину и его печатный «Псалтырь»

семья Северинцев штраф
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Вячеслав Моше Кантор: что определяет толерантность и что её ограничивает
Что есть толерантность, что её определяет и – главное
036
В Витебске открыли новый школьный спорткомплекс
После масштабной реконструкции стадиона «Юность» в витебской
0143
В Витебской области 3 октября пройдут «прямые линии» с руководством исполкомов
«Прямые линии» руководства облисполкома, горрайисполкомов
0128
Бизнесмен из Витебска обманул заказчиков срубов на Br27 тыс.
Индивидуальный предприниматель из Витебска, обещая
0246
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)