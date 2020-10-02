Гандбольный клуб «Витязь-Леон» отстранили от чемпионата Беларуси из-за поддержки Левченко

Фото: pogovorim.by
Спорт
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Белорусская федерация гандбола отстранила команду «Витязь-Леон» от участия в чемпионате и Кубке Беларуси. Кроме того, были аннулированы все результаты ранее сыгранных командой матчей.

«1 октября в офисе БФГ состоялось совместное заседание спортивно-технической и главной судейской комиссий по вопросу неявки по неуважительной причине команды «Витязь-Леон» на матч XXIX чемпионата Беларусь среди мужских команд дивизиона 1 против команды «Машека» (Могилев)», — говорится в сообщении на сайте федерации.

По итогам заседания было принято решение «отстранить команду «Витязь-Леон» от дальнейшего участия в XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу».

Напомним, что белорусский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался участвовать в матче чемпионата Беларуси после ареста баскетболистки Елены Левченко, которая была арестована на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

 

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«Витязь-Леон» Белорусская федерация гандбола Левченко чемпионат Беларуси по гандболу
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