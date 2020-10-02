ЕС договорился о санкциях против Беларуси: Лукашенко не вошел в список

Евросоюз введет санкции в отношении Беларуси, принятие которых блокировал Кипр, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита.

«Сразу после президентских выборов в Беларуси в августе мы приняли решение созвать внеочередной саммит, чтобы разработать единый подход, выразить единую позицию касательно ситуации в Беларуси. Мы решили сегодня имплементировать санкции, которые мы приняли. Очень важно делать то, что мы решили несколько недель назад», — сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита глав государств ЕС.

На следующей неделе будет запущен технический процесс принятия санкций. По словам Мишеля, в санкционный список вошли около 40 представителей белорусских властей. При этом Александра Лукашенко там нет, пишет sputnik.by.

«Что касается Лукашенко, Лукашенко не входит в список, но естественно мы будем следить за ситуацией. Мы выступаем за инклюзивный диалог по Беларуси, поддерживаем ОБСЕ, которая может сыграть значительную роль для поиска более конструктивного подхода», — подчеркнул Шарль Мишель.

Ранее введению санкций по отношению к Беларуси препятствовал Кипр из-за своей позиции по Турции, проводящей геологоразведочные работы в кипрской экономической зоне Средиземного моря. По итогам первого дня европейского саммита санкции против Турции по-прежнему не ввели, но договорились «дать шанс политическому диалогу».

Страны Европы осудили действия белорусских властей и пригрозили санкциями. Санкции уже ввели страны Балтии, Великобритания и Канада.

Беларусь уже приняла ответные санкции в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. Минск составил свои санкционные списки, включив в них примерно по 100 чиновников из каждой страны. Въезд в республику этим людям теперь запрещен.