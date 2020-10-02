Головченко: Рост ВВП в следующем году запланирован на уровне 1,8%

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко
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Рост экономики в следующем году запланирован на уровне 1,8%. Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании президиума правительства.

«Исходя из расчетов, рост экономики в следующем году запланирован на уровне 101,8%. При том, что планируем сохранить ВВП текущего года на уровне 100% (к уровню прошлого года), — отметил премьер-министр Беларуси..

По его словам,  «многие развитые страны планируют выйти на докризисные показатели только в 2022 году.

Ранее правительство Головченко планировало обеспечить рост ВВП в 2021 году на 3,5%.  Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, объем ВВП Беларуси за 8 месяцев 2020 года cоставил в текущих ценах составил 93,008 млрд. рублей и снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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