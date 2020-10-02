ЕС может принять санкции против Минска без участия Кипра

По данным The Guardian, ЕС может принять штрафные меры против Беларуси без поддержки Кипра, изменив уже существующий механизм санкций. Эксперты считают, что такой план будет трудно реализовать в силу политических причин.

Если лидеры Евросоюза не смогут убедить Кипр утвердить санкции против Беларуси, то в блоке могут принять ограничения квалифицированным большинством, сообщает газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель может воспользоваться тем обстоятельством, что готовящиеся санкции против Беларуси не требуют создания нового механизма, а могут быть реализованы как поправка к действующему механизму от 2012 года.

Тогда ЕС принял санкции против Минска за подавление протестов и нарушение прав человека. Часть из них впоследствии была снята, часть продолжает действовать. Чтобы расширить список лиц в черном списке, достаточно внести в документ о санкциях поправки. В его тексте не говорится, что для корректировки необходима поддержка всех без исключения членов ЕС, пишет РБК.

Утверждению санкций против Беларуси препятствует Кипр, утверждает Боррель. По данным СМИ, руководство республики не хочет поддержать новые ограничения, пока в ЕС не предпримут более активного давления на Турцию. Никосия считает, что турецкие специалисты проводят незаконную геологоразведку на принадлежащей острову Кипр акватории.

«У людей заканчивается терпение, им не нравятся такие попытки брать заложников», — прокомментировал The Guardian источник в ЕС демарш Кипра. «Верховный представитель намерен идти путем принятия санкций квалифицированным большинством», — цитирует корреспондент газеты Дженнифер Ранкин собеседника в структурах союза. Другой источник газеты отметил, что пока в Брюсселе рассчитывают заручиться поддержкой всех 27 стран ЕС, чтобы принять санкции.

На саммите Евросоюза, который начался в четверг в Брюсселе и продлится до пятницы, лидеры государств — членов блока обсудят политику в отношении Турции и Белоруссии. Если по итогам саммита удастся найти компромисс с Кипром, то санкции против последней могут быть одобрены единогласно на следующей встрече глав МИД стран ЕС 12 октября.