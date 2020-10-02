В Витебской области 3 октября пройдут «прямые линии» с руководством исполкомов

Фото: Витебские Вести
Общество
Опубликовано

«Прямые линии» руководства облисполкома, горрайисполкомов, администраций районов Витебска пройдут 3 октября 2020 года с 9.00 до 12.00, пишут «Витебские Вести».

Район, город ФИО, должность Телефон
Бешенковичский ШАПУРОВА Екатерина Николаевна, управляющий делами Бешенковичского райисполкома 8 (02131)
6-40-59
Браславский БАРАНОВСКИЙ Николай Владимирович, первый заместитель председателя Браславского райисполкома 8 (02153)
6-98-29
Верхнедвинский СЕВАЛКИНА Татьяна Васильевна, заместитель председателя Верхнедвинского райисполкома 8 (02151)
6-33-45
Витебский КОРЕНКОВИЧ Петр Николаевич, первый заместитель председателя Витебского райисполкома 8 (0212)
66-36-75
Глубокский ПАШУКЕВИЧ Владимир Геннадиевич, первый заместитель председателя Глубокского райисполкома 8 (02156)
2-41-48
Городокский ЛЮЛЮК Роман Орестович, заместитель председателя Городокского райисполкома 8 (02139)
5-25-45
Докшицкий КЛИМОВИЧ Марина Эдуардовна, заместитель председателя Докшицкого райисполкома 8 (02157)
2-13-45
Дубровенский КОРНЕЕВ Александр Васильевич, первый заместитель председателя Дубровенского райисполкома 8 (02137)
4-12-05
Лепельский ТЕРЕШКОВА Оксана Анатольевна, заместитель председателя Лепельского райисполкома 8 (02132)
6-76-31
Лиозненский ДЕРВОЕД Ирина Аполинаровна, заместитель председателя Лиозненского райисполкома 8 (02138)
5-25-74
Миорский ШАЛОНЬКО Елена Устиновна, заместитель председателя Миорского райисполкома 8 (02152)
5-19-02
Оршанский КОЛОЧЕВ Виктор Степанович, заместитель председателя Оршанского райисполкома 8 (0216)
53-57-00
Полоцкий КОЛОДЫНСКИЙ Александр Антонович, замес-титель председателя Полоцкого райисполкома 8 (0214)
43-92-25
Поставский КИСЕЛЁВ Юрий Николаевич, заместитель председателя Поставского райисполкома 8 (02155)
4-24-31
Россонский САППО Алексей Юрьевич, заместитель председателя Россонского райисполкома 8 (02159)
5-12-40
Сенненский ЛЕБЕДЕВ Андрей Александрович, первый заместитель председателя Сенненского райисполкома 8 (02135)
5-56-61
Толочинский ГОЛУБКОВА Инна Степановна, заместитель председателя Толочинского райисполкома 8 (02136)
5-13-45
Ушачский ХАМЁНОК Валентина Леонидовна, заместитель председателя Ушачского райисполкома 8 (02158)
5-86-84
Чашникский ДАНИЛЕВИЧ Светлана Викторовна, управляющий делами Чашникского райисполкома 8 (02133)
4-23-37
Шарковщинский МАЛЮГИНА Ольга Александровна, управляющий делами Шарковщинского райисполкома 8 (02154)
6-12-32
Шумилинский ШАЛАХОВА Ирина Ивановна, заместитель председателя Шумилинского райисполкома 8 (02130)
5-70-18
г. Новополоцк МАРТЫНЕНКО Валентина Константиновна, управляющий делами Новополоцкого горисполкома 8 (0214)
50-31-00
г. Витебск ЦВЕТКОВ Валентин Николаевич, первый заместитель председателя Витебского горисполкома 8 (0212)
43-62-46
Железнодорож-
ный район
г.Витебска		 СМОЛИКОВА Марина Владимировна, управляющий делами администрации 8 (0212)
60-53-12
Октябрьский
район
г. Витебска		 ГЕРОЕВ Алексей Михайлович, первый заместитель главы администрации 8 (0212)
64-95-92
Первомайский
район

г. Витебска

 ОСАДЧИЙ Юрий Владимирович, управляющий делами администрации 8 (0212)
64-33-73
Витебский
областной
исполнительный
комитет		 ПЕНИН Владимир Петрович, заместитель председателя Витебского облисполкома 8 (0212)
22-22-22

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