В Витебской области 3 октября пройдут «прямые линии» с руководством исполкомов

«Прямые линии» руководства облисполкома, горрайисполкомов, администраций районов Витебска пройдут 3 октября 2020 года с 9.00 до 12.00, пишут «Витебские Вести».
|Район, город
|ФИО, должность
|Телефон
|Бешенковичский
|ШАПУРОВА Екатерина Николаевна, управляющий делами Бешенковичского райисполкома
|8 (02131)
6-40-59
|Браславский
|БАРАНОВСКИЙ Николай Владимирович, первый заместитель председателя Браславского райисполкома
|8 (02153)
6-98-29
|Верхнедвинский
|СЕВАЛКИНА Татьяна Васильевна, заместитель председателя Верхнедвинского райисполкома
|8 (02151)
6-33-45
|Витебский
|КОРЕНКОВИЧ Петр Николаевич, первый заместитель председателя Витебского райисполкома
|8 (0212)
66-36-75
|Глубокский
|ПАШУКЕВИЧ Владимир Геннадиевич, первый заместитель председателя Глубокского райисполкома
|8 (02156)
2-41-48
|Городокский
|ЛЮЛЮК Роман Орестович, заместитель председателя Городокского райисполкома
|8 (02139)
5-25-45
|Докшицкий
|КЛИМОВИЧ Марина Эдуардовна, заместитель председателя Докшицкого райисполкома
|8 (02157)
2-13-45
|Дубровенский
|КОРНЕЕВ Александр Васильевич, первый заместитель председателя Дубровенского райисполкома
|8 (02137)
4-12-05
|Лепельский
|ТЕРЕШКОВА Оксана Анатольевна, заместитель председателя Лепельского райисполкома
|8 (02132)
6-76-31
|Лиозненский
|ДЕРВОЕД Ирина Аполинаровна, заместитель председателя Лиозненского райисполкома
|8 (02138)
5-25-74
|Миорский
|ШАЛОНЬКО Елена Устиновна, заместитель председателя Миорского райисполкома
|8 (02152)
5-19-02
|Оршанский
|КОЛОЧЕВ Виктор Степанович, заместитель председателя Оршанского райисполкома
|8 (0216)
53-57-00
|Полоцкий
|КОЛОДЫНСКИЙ Александр Антонович, замес-титель председателя Полоцкого райисполкома
|8 (0214)
43-92-25
|Поставский
|КИСЕЛЁВ Юрий Николаевич, заместитель председателя Поставского райисполкома
|8 (02155)
4-24-31
|Россонский
|САППО Алексей Юрьевич, заместитель председателя Россонского райисполкома
|8 (02159)
5-12-40
|Сенненский
|ЛЕБЕДЕВ Андрей Александрович, первый заместитель председателя Сенненского райисполкома
|8 (02135)
5-56-61
|Толочинский
|ГОЛУБКОВА Инна Степановна, заместитель председателя Толочинского райисполкома
|8 (02136)
5-13-45
|Ушачский
|ХАМЁНОК Валентина Леонидовна, заместитель председателя Ушачского райисполкома
|8 (02158)
5-86-84
|Чашникский
|ДАНИЛЕВИЧ Светлана Викторовна, управляющий делами Чашникского райисполкома
|8 (02133)
4-23-37
|Шарковщинский
|МАЛЮГИНА Ольга Александровна, управляющий делами Шарковщинского райисполкома
|8 (02154)
6-12-32
|Шумилинский
|ШАЛАХОВА Ирина Ивановна, заместитель председателя Шумилинского райисполкома
|8 (02130)
5-70-18
|г. Новополоцк
|МАРТЫНЕНКО Валентина Константиновна, управляющий делами Новополоцкого горисполкома
|8 (0214)
50-31-00
|г. Витебск
|ЦВЕТКОВ Валентин Николаевич, первый заместитель председателя Витебского горисполкома
|8 (0212)
43-62-46
|Железнодорож-
ный район
г.Витебска
|СМОЛИКОВА Марина Владимировна, управляющий делами администрации
|8 (0212)
60-53-12
|Октябрьский
район
г. Витебска
|ГЕРОЕВ Алексей Михайлович, первый заместитель главы администрации
|8 (0212)
64-95-92
|Первомайский
район
г. Витебска
|ОСАДЧИЙ Юрий Владимирович, управляющий делами администрации
|8 (0212)
64-33-73
|Витебский
областной
исполнительный
комитет
|ПЕНИН Владимир Петрович, заместитель председателя Витебского облисполкома
|8 (0212)
22-22-22