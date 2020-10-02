Погода в Беларуси на 2 октября

Завтра, 2 октября, Беларусь окажется в области пониженного атмосферного давления, которая сформирована в умерено-теплом, сухом воздухе. Ожидается облачная с прояснениями погода. Лишь по юго-западу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта и неустойчивой влажной воздушной массы. В регионе пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. Влажность от 40% по северо-востоку до 90% по юго-западу. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем в отдельных районах порывистый, сообщает Белгидромет.

Утром температура воздуха составит от +9ºC по северо-востоку до +13ºC по юго-западу. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4–6 градусов ниже. К середине дня по югу страны столбики термометров достигнут отметки в +16ºC. А самыми прохладными будут восточные регионы – там не выше +12ºC. В столице прогнозируется +14ºC. К вечеру небольшое понижение – ожидается от +12ºC до +14ºC.

В выходные на территорию нашей страны начнут поступать влажные теплые воздушные массы с южных широт. Готовим зонты. Но температура воздуха даже повысится. В субботу ночью ожидается от +8ºC до +13ºC, днем – +13ºC…+20ºC, по югу – до +22ºC. В воскресенье еще на три градуса теплее.