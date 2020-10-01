В МИД России считают глупостью просить Москву о посредничестве в решении проблем Беларуси

Фото: DW
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В МИД России сочли за глупость идею одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской подключить Россию к переговорному процессу по Беларуси в качестве посредника.

«Просить Францию подключить Россию к решению внутренней ситуации в Беларуси — глупость», — заявил источник в российском дипломатическом ведомстве.

Он отметил, что Тихановской «либо западные кураторы подсовывают речевки, которые она вынуждена озвучивать, либо вообще ничего не понимает в предмете рассуждений», отмечает агенство «Интерфакс-Запад».

Ранее Тихановская заявила, что президент России Владимир Путин мог бы сыграть роль посредника в урегулировании политического кризиса в Беларуси.

«Было бы хорошо, если бы президент Макрон убедил президента Путина принять участие в этих переговорах в качестве посредника», — сказала она в интервью французской радиостанции РТЛ.

Тихановская пояснила, что, по ее мнению, все соседи Беларуси могут оказать такую помощь и взять на себя роль посредников.

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МИД России посредничество Путин Тихановская
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