Тихановская видит Путина посредником в переговорах с Минском

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила за приглашение Владимира Путина в качестве посредника в случае, если власти пойдут на переговоры с представителями оппозиции в Минске. Об этом она заявила в интервью радиостанции RTL.

По словам Тихановской, посредниками могли бы стать и другие соседние с Беларусью страны. Она считает, что пригласить президента России для посредничества в Минске мог бы президент Франции Эммануэль Макрон, с которым она на днях встречалась в Вильнюсе, отмечает RT.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов ранее заявил, что в ЕС не хотят сближения Москвы и Минска на фоне политического кризиса, возникшего после президентских выборов в Беларуси.

В ЕС считают итоги президентских выборов подтасованными, однако, при этом, не разрывают дипломатические отношения с республикой, приводит РЕН ТВ комментарий постпреда.

Ранее, Тихановская в Литве встречалась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидер Франции заявил о готовности европейцев помочь в посредничестве для решения кризиса в Беларуси. Макрон отметил, что в переговорах могла бы участвовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).