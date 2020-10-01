Тихановская видит Путина посредником в переговорах с Минском

Политика
Опубликовано

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила за приглашение Владимира Путина в качестве посредника в случае, если власти пойдут на переговоры с представителями оппозиции в Минске. Об этом она заявила в интервью радиостанции RTL.

По словам Тихановской, посредниками могли бы стать и другие соседние с Беларусью страны. Она считает, что пригласить президента России для посредничества в Минске мог бы президент Франции Эммануэль Макрон, с которым она на днях встречалась в Вильнюсе, отмечает RT.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов ранее заявил, что в ЕС не хотят сближения Москвы и Минска на фоне политического кризиса, возникшего после президентских выборов в Беларуси.

В ЕС считают итоги президентских выборов подтасованными, однако, при этом, не разрывают дипломатические отношения с республикой, приводит РЕН ТВ комментарий постпреда.

Ранее, Тихановская в Литве встречалась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидер Франции заявил о готовности европейцев помочь в посредничестве  для решения кризиса в Беларуси. Макрон отметил, что в переговорах могла бы участвовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Российская армия угрожает «защищать интересы Беларуси в любых условиях» 

Российская армия угрожает «защищать интересы Беларуси в любых условиях» 

Главный разведчик России обвиняет ЦРУ и Пентагон в причастности к протестам в Беларуси

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София

10 интересных фактов про Франциска Скорину и его печатный «Псалтырь»

беларусь посредничество Путин Тихановская
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В МИД России считают глупостью просить Москву о посредничестве в решении проблем Беларуси
В МИД России сочли за глупость идею одного из лидеров
074
Минск ответил на отказ Киева признать Лукашенко легитимным президентом
Беларусь расценивает как недружественный жест возможные
0125
Reuters: США не стали вводить санкции против Лукашенко
Позиция США сохраняется в неприсоединении к введенным
0163
Тихановская призвала белорусов присылать свидетельства насилия карателей Лукашенко в ОБСЕ
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
0180
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)