Российские операторы связи технически готовы к отмене роуминга с Беларусью

Российские операторы сотовой связи готовы к отмене роуминга в Союзном государстве Теперь нужно дождаться решения белорусских операторов связи. Крупные российские операторы сотовой связи технически готовы к отмене роуминга в Союзном государстве.

В МТС заявили, что выполнили все условия дорожной карты по отмене роуминга между Россией и Беларусью. Теперь в компании ожидают, когда эту же работу завершат белорусские коллеги. В Tele2 отметили, что российская сторона имеют единое мнение по ключевым вопросам отмены роуминга.

— Новые условия сделают максимально выгодным пользование связью россиянами во время поездок в Беларусь, — отметили в компании.

«Билайн» также готов к снижению тарифов на межсетевую связь между операторами, роуминговых ставок и установлению новых тарифов. В «Мегафоне» добавили, что в ходе переговоров об отмене роуминга с Беларусью спорных вопросов по ставке интерконнекта не было, пишет газета «Союзное Вече».

На первом этапе ставка интерконнекта, которую один оператор платит другому за разговор абонента вне своей сети, должна быть снижена с 30 до 15 центов долларов. На втором этапе стороны должны снизить межоператорские роуминговые тарифы, когда абонент находится на территории другого государства. Она должна быть сопоставима с интерконнектом. Третий этап предполагает формирование роуминговых тарифов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит в будущем отменить роуминг с Беларусью. Постановление позволит снизить риски мошенничества, связанного с подменой трафика во время международных звонков. Это одна из основных проблем, которая требует решения в контексте предстоящего внедрения комфортных абонентских тарифов и последующей отмены платы за роуминг на пространстве Союзного государства.

Изменения, которые вносятся, позволят снизить мошеннические риски и обеспечить полную идентификацию международного вызова. С 1 октября российские и белорусские операторы сотовой связи должны приступить к тестированию системы антифрод, обеспечивающей безопасность передачи данных.