Зарплата в Витебске ниже, чем в других областных центрах, а аренда жилья – отнюдь

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23,8 % своих доходов семейные пары Витебска тратят на оплату съемного жилья. Такие данные приводятся после исследования аналитиками Picodi.com рынка недвижимости в Беларуси и соотнесении его со средней зарплатой. Сравнивали они сентябрьскую стоимость аренды однокомнатных квартир площадью от 40 кв. метров в областных центрах и средний доход семьи из двух человек.

В Витебске, Гродно и Гомеле квартиру можно арендовать за 460 белорусских рублей. В Бресте за нее платят на 50 рублей больше, а в Могилеве – на 20 меньше. Самое дорогое арендованное жилье в Минске – 890 рублей.

А вот средняя зарплата в Витебске самая низкая по сравнению с другими областными центрами, участвующими в рейтинге. Получается, что на оплату съемного жилья семьи Витебска тратят 23,8 % от доходов. Самый низкий показатель в Гродно – 21,1 %, а самый высокий – 29,3 %

Зарплата в Витебске ниже, чем в других областных центрах, а аренда жилья – отнюдь

 

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