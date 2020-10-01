Минск ответил на отказ Киева признать Лукашенко легитимным президентом

Беларусь расценивает как недружественный жест возможные санкции со стороны Украины и непризнание легитимности президента республики Александра Лукашенко, говорится в заявлении белорусского посольства в Киеве.

«Заявления Верховной рады Украины, офиса президента Украины, министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, легитимности президента Республики Беларусь, обстановке на белорусско-украинской государственной границе, призывы к проведению новых выборов президента Республики Беларусь, обсуждение вопроса о применении к Республике Беларусь санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Напомним, что МИД Украины после проведения инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев примет решение о введении санкций против властей Беларуси после того, как ознакомится с соответствующим решением Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, это обернется для нее крахом.