Ушел в лес за черенком для лопаты, а вернулся почти через сутки

Происшествия
Опубликовано

Пошел в лес за черенком для лопаты и пропал. В Полоцком районе почти сутки искали заблудившегося в лесу пенсионера.

По информации милиции, 66-летний мужчина приехал к знакомым в деревню Карпиничи, чтобы помочь по хозяйству.  Однако неожиданно выяснилось, что у них нет черенка для лопаты. Новополочанин, не откладывая, решил отправиться в лес, чтобы смастерить черенок из дерева, прихватив еще и лукошко для грибов. После долгого отсутствия пенсионера принялись искать его знакомые, но поиск не принес результата, тогда они сообщили о случившемся в милицию.

Для поиска были также привлечены спасатели. Пожилой мужчина ночевал в лесу, а утром продолжил путь, как он считал, в правильном направлении. По пути он встретил лесников, но ничего им не сказал. Впрочем, работники лесхоза его запомнили и сообщили об этом спасателям. Вскоре пенсионер был обнаружен сотрудниками отдела уголовного розыска.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Российская армия угрожает «защищать интересы Беларуси в любых условиях» 

Российская армия угрожает «защищать интересы Беларуси в любых условиях» 

Главный разведчик России обвиняет ЦРУ и Пентагон в причастности к протестам в Беларуси

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София

10 интересных фактов про Франциска Скорину и его печатный «Псалтырь»

пенсионер пропал в лесу
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Верхнедвинском районе пропавший мужчина найден мертвым
В Верхнедвинском районе нашли тело пропавшего без вести мужчины.
0218
В Верхнедвинском районе снова загорелся комбайн – это уже третий подобный случай с начала осени
В Верхнедвинском районе во время сельскохозяйственных
0363
Житель Витебска хранил дома 17,4 тыс патронов
В поле зрения сотрудников 7-го управления (по Витебской
0426
Подросток воровал зеркала с припаркованных автомобилей в Полоцке
В Беларуси участились случаи краж зеркал с припаркованных авто.
0276
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)