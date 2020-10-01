Ушел в лес за черенком для лопаты, а вернулся почти через сутки

Пошел в лес за черенком для лопаты и пропал. В Полоцком районе почти сутки искали заблудившегося в лесу пенсионера.

По информации милиции, 66-летний мужчина приехал к знакомым в деревню Карпиничи, чтобы помочь по хозяйству. Однако неожиданно выяснилось, что у них нет черенка для лопаты. Новополочанин, не откладывая, решил отправиться в лес, чтобы смастерить черенок из дерева, прихватив еще и лукошко для грибов. После долгого отсутствия пенсионера принялись искать его знакомые, но поиск не принес результата, тогда они сообщили о случившемся в милицию.

Для поиска были также привлечены спасатели. Пожилой мужчина ночевал в лесу, а утром продолжил путь, как он считал, в правильном направлении. По пути он встретил лесников, но ничего им не сказал. Впрочем, работники лесхоза его запомнили и сообщили об этом спасателям. Вскоре пенсионер был обнаружен сотрудниками отдела уголовного розыска.