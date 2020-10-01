Белорусские НПЗ в октябре планируют переработать 1,7 млн тонн нефти

Фото: iz.ru
Беларусь
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Беларусь в октябре планирует получить для переработки на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) 1,7 млн тонн нефти, в том числе 1,65 млн тонн из России. Такое заявление сделал пресс-секретарь белорусского концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Поставка нефти для ее переработки на НПЗ в октябре 2020 года планируется в объеме 1,7 млн тонн, в том числе 1,65 млн тонн российской нефти, включая 80 тыс. тонн по железной дороге»,приводит слова Тищенко ТАСС. По его словам, в целях «дозагрузки октябрьских мощностей в сентябре закуплена одна танкерная партия азербайджанской нефти».

Россия прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в начале апреля. Это произошло из-за того, что во время переговоров об условиях поставки стороны не достигли соглашения. Ранее из российских компаний поставки продолжила только группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. На этом фоне Беларусь начала закупать нефть у альтернативных поставщиков в Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджане, США. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) с марта начала поставлять партии азербайджанской нефти «Белнефтехиму» через порт Одессы и нефтепровод «Одесса-Броды» на Мозырский НПЗ. «Белнефтехим» сообщал, что ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

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