ЕБРР: ВВП Беларуси упадет на 3,5%

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает снижения ВВП Беларуси по итогам 2020 года на 3,5%, а в 2021 году прогнозирует небольшой рост ВВП на уровне 1%. Об этом говорится в опубликованном 1 октября обзоре ЕБРР «Региональные экономические перспективы».

По сравнению с майским прогнозом банк улучшил оценку динамики ВВП Беларуси на 1,5 процентного пункта, но оценку экономического роста в 2021 году ухудшил на 2,5 п.п, пишет telegraf.by.

В ЕБРР отмечают ухудшение деловой среды в Беларуси в связи с продолжающимися массовыми протестами после президентских выборов. В банки подчеркивают угрозу для белорусского IT-сектора, который оставался основным драйвером роста экономики Беларуси в первой половине этого года, компенсируя ухудшение ситуации в перерабатывающей промышленности из-за пандемии коронавируса.

«Массовые протесты, вызванные президентскими выборами в августе, вызвали дополнительные сбои в экономической активности и общее ухудшение деловой среды, что дополнительно ухудшит перспективы роста и может поставить под угрозу ориентированный на экспорт цифровой сектор — одно из редких ярких пятен во время пандемии», — отмечается в обзоре.

В банке также отмечают негативное влияние девальвации белорусского рубля на 21% в течение января-августа 2020 года и значительное снижение золотовалютных резервов страны — с исторического максимума в $9,4 млрд на конец 2019 года до $7,5 млрд в августе 2020 года.

Согласно президентскому указу, ВВП Беларуси в 2020 году должен вырасти на 2,8% по сравнению с 2019 годом.

В Минфине заявляли, что средний курс рубля к доллару в 2020 году должен составить 2,1541 рубля, а инфляция – 5%.

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