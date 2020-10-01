Reuters: США не стали вводить санкции против Лукашенко

Позиция США сохраняется в неприсоединении к введенным санкциям со стороны Канады и Британского Королевства, но пакет санкций готов и может быть принят Конгрессом.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что в США ожидают, пока Евросоюз выработает единую позицию по этому вопросу. Еще 28 сентября Канада и Великобритания объявили о введении санкций в отношении президента Лукашенко, его сына Виктора и ряда чиновников.

«Режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Беларуси в свете сфальсифицированных выборов», — утверждалось в заявлении.

Напомним, что в повестке дня заседания Евросовета 1-2 октября будет рассмотрен пакет санкций против высших должностных лиц Беларуси. Речь не идет об экономических ограничениях, которые ранее предлагали ввести некоторые западные политики.