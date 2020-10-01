Дефицит бюджета Беларуси по итогам 8 месяцев 2020 года ухудшился до 1,5 млрд. рублей

Республиканский бюджет Беларуси в январе-августе 2020 года исполнен с дефицитом Br1,54 млрд (1,7% ВВП), говорится в сообщении министерства финансов.

Дефицит бюджета по итогам 8 месяцев практически сохранился на уровне показателя января-июля (Br1,42 млрд, или 1,8% ВВП) против 2,7% ВВП (Br1,78 млрд) по итогам первого полугодия. Сальдо бюджета Беларуси перешло в плоскость дефицита по итогам января-мая текущего года, до этого республиканский бюджет исполнялся с профицитом.

Доходы республиканского бюджета в январе-августе составили Br14,46 млрд (57,2% годового плана), расходы -Br 16 млрд (58,2%), передает агенство «Интерфакс-Запад».

НДС поступил в суммеBr 6,36 млрд (68,4% годового плана), акцизы — Br1,96 млрд (63,1%), налог на прибыль — Br294 млн (17,8%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br2,29 млрд (47,8%).

Расходы республиканского бюджета на общегосударственную деятельность составили Br8,27 млрд (58,5%), на финансирование национальной экономики — Br2,29 млрд (59,5%). На финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) направленоBr 2,88 млрд (57,4%).

Бюджет фонда социальной защиты населения (ФСЗН) в январе-августе исполнен с профицитом Br0,2 млрд при доходах в размере Br11,4 млрд (66,1% плана на год) и расходах Br11,2 млрд (65,3%).

Бюджет сектора госуправления (республиканский бюджет, местные бюджеты, ФСЗН и ряд внебюджетных фондов) исполнен с дефицитом Br1,5 млрд (1,7% ВВП). Доходы бюджета сектора госуправления были равныBr 33,36 млрд (62,9% годового плана), расходы — Br34,87 млрд (62,2%).

Как сообщалось, республиканский бюджет на 2020 год утвержден с дефицитом Br0,9 млрд, или 0,7% прогнозного ВВП.