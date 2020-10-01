Тихановская призвала белорусов присылать свидетельства насилия карателей Лукашенко в ОБСЕ

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала соотечественников засвидетельствовать насилие, которому они подверглись от режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Тихановская напомнила, что в Беларуси репрессируют мирных людей. Каратели номинального лидера людей избивают, пытают, арестовывают и подвергают «множеству других видов давления».

«Теперь у нас есть рабочий инструмент, чтобы это сделать. Прямо сейчас в Беларуси работает Московский механизм ОБСЕ. Это значит, что международные эксперты собирают информацию обо всех угрозах жизни и свободе белорусов», — написала она.

Тихановская отметила, что проведение этой миссии проголосовало 17 демократических стран. Это больше, чем голосовало за миссию в Чечню два года назад — 16 государств.

Она призвала всех, кто что-то знает о насилии над протестующими, писать на адрес миссии.

«Ваши имена не попадут в публичный доступ, но станут одним из явных подтверждений лжи режима. Не дайте им врать, что вас не существует», — добавила она.

Сбор заявлений открыт до 5 октября.

Напомним, что 29 сентября Тихановская в Литве встречалась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидер Франции заявил о готовности европейцев помочь в посредничестве для решения кризиса в Беларуси. Макрон отметил, что в переговорах могла бы участвовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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