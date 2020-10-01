В школах и гимназиях Витебска появятся IT-классы

Общество
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В Витебской области реализуют инновационный проект по созданию IT-классов, сообщил заместитель декана факультета математики и информационных технологий Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова (ВГУ) Сергей Шпаков.

Первые четыре IT-класса появятся в этом году на базе 5-х и 10-х классов в учреждениях образования областного центра. Так, в гимназии №1 имени Ж.И. Алферова IT-класс приступил к функционированию в сентябре. В гимназии №5 имени И.И. Людникова и средних школах №47 и №31 сейчас ведется их формирование. Вести занятия будут педагоги школ, преподаватели факультета математики и информационных технологий ВГУ, специалисты IT-компаний. Учебный процесс будет осуществляться в тесном взаимодействии с ведущими IT-компаниями Беларуси. Таким образом ребята смогут познакомиться с характером их работы, побывать непосредственно в офисах этих компаний, лично познакомиться со специалистами.

«Для будущего IT-специалиста формирование специального, алгоритмического образа мышления необходимо начинать уже в школьные годы. Сейчас этим занимаются различного рода факультативы при учреждениях образования. Вместе с тем из-за удаленности непосредственно от самой IT-индустрии педагоги факультативных занятий не всегда знают все современные тенденции и актуальность того или иного направления. В то же время учреждения высшего образования тесно сотрудничают с IT-компаниями и им известны все требования к знаниям, умениям и навыкам специалистов в данной области, поэтому создание IT-классов является актуальным направлением в образовании», — отметил Сергей Шпаков.

В следующем году сеть IT-классов в Витебской области планируется расширить, а сам проект представить на республиканский конкурс инновационных проектов Министерства образования.

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IT-классы школы и гимназии Витебска
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