В Витебском медуниверситете создадут научно-производственный учебный центр

Фото: vsmu
Витебск
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Научно-производственный учебный центр планируют создать в Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете.Такое заявление сделал ректор вуза Анатолий Щастный.

«В нашем университете мы проводим предпроектную подготовку к строительству научно-производственного учебного центра, который будет занимать 7,5 тыс. кв.м», — сказал Анатолий Щастный.

Речь идет о том, чтобы реально востребованные научные открытия, которые станут возможны благодаря этому центру, могли как можно быстрее пройти путь к производству.

«Этот центр, на наш взгляд, должен быть. Там будут факультеты, и мы задумываемся о немасштабном фармацевтическом производстве», — отметил ректор, — причем как для научных целей, так и для образовательного процесса», — приводит слова ректора вуза БелТА.

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Анатолий Щастный Медицинский университет Научно-производственный учебный центр
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