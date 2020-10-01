В Витебском медуниверситете создадут научно-производственный учебный центр

Научно-производственный учебный центр планируют создать в Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете.Такое заявление сделал ректор вуза Анатолий Щастный.
«В нашем университете мы проводим предпроектную подготовку к строительству научно-производственного учебного центра, который будет занимать 7,5 тыс. кв.м», — сказал Анатолий Щастный.
Речь идет о том, чтобы реально востребованные научные открытия, которые станут возможны благодаря этому центру, могли как можно быстрее пройти путь к производству.
«Этот центр, на наш взгляд, должен быть. Там будут факультеты, и мы задумываемся о немасштабном фармацевтическом производстве», — отметил ректор, — причем как для научных целей, так и для образовательного процесса», — приводит слова ректора вуза БелТА.