В Витебском медуниверситете создадут научно-производственный учебный центр

Научно-производственный учебный центр планируют создать в Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете.Такое заявление сделал ректор вуза Анатолий Щастный.

«В нашем университете мы проводим предпроектную подготовку к строительству научно-производственного учебного центра, который будет занимать 7,5 тыс. кв.м», — сказал Анатолий Щастный.

Речь идет о том, чтобы реально востребованные научные открытия, которые станут возможны благодаря этому центру, могли как можно быстрее пройти путь к производству.