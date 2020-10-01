Осторожно! Фейк: в Витебске появились листовки от имени Шерстнёва

На улицах Витебска появились фейковые листовки с обращением к согражданам от имени председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнёва.

ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЯЕМ : распространяемые листовки носят фейковый характер, его содержание не соответствует действительности!

”Революционерам“ не дает покоя тот факт, что в Витебской области сохраняется спокойная общественно-политическая обстановка, а создание информационного шума, манипулирование мнением граждан, попытки раскачать ситуацию через призывы дестабилизировать обстановку в регионе не находят отклика у подавляющего большинства. Поэтому в ход идут самые нечистоплотные методы и приемы. Цель фейковой информации предельно ясна: дискредитация органов власти и управления, подрыв их авторитета, очернение должностных лиц, подрыв деловой репутации государственных организаций, пишут «Витебские Вести».

Обращаем особое внимание: деяния авторов, расклейщиков подобных листовок подпадают под юридическую ответственность.

Комментарии:

Управление внутренних дел Витебского облисполкома:

— Подобные листовки были размещены неизвестными в ночь с 29 на 30 сентября в областном центре, в частности, на фасадах зданий. По данному факту правоохранителями проводится проверка, противоправным действиям будет дана правовая оценка.

В этой связи напоминаем: за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов, выразившееся в размещении объявлений, плакатов, листовок и иных информационных материалов нерекламного характера в специально не предназначенных для этого местах, влечет административную ответственность по статье 21.14 КоАП и наложение штрафа в размере до 25 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 50 базовых величин, а на юридическое лицо — от 20 до 100 базовых величин.

При наличии в таких печатных материалах заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений может наступить административная ответственность по статье 9.2 КоАП и повлечь наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а в случае каких-либо призывов к организации или проведению массового мероприятия с нарушением законодательства – по статье 23.34 КоАП с наложением ареста или штрафа до 30 базовых величин. Штрафные санкции увеличиваются в случае повторного совершения указанных противоправных действий либо совершенные его организатором или за вознаграждение.

Нелишнем будет напомнить, что осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления влечет уголовную ответственность по статье 341 УК.

УПП «Витебская областная типография»:

— Данные листовки не являются продукцией нашей типографии. Доказательством является следующее: выходные данные оформлены не в соответствии с требованиями нормативных документов, отсутствует номер, который обычно присваивается каждому заказу при поступлении в типографию, а также некачественное полиграфическое исполнение, непрофессиональная верстка. Действия авторов листовок не могут не вызывать возмущения.