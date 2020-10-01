1 октября нотариусы Витебского нотариального округа проведут бесплатные консультации

1 октября в рамках проведения акции, посвященной празднованию Дня пожилых людей, нотариусы Витебского нотариального округа проведут бесплатные консультации.

В Витебской области в течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро и получить консультацию по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Получить консультацию нотариуса можно в том числе по вопросам оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей. Акция приурочена ко Дню пожилых людей.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.