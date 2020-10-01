В Витебской области газифицировано более 370 деревень и агрогородков

Фото: БелТА
Витебская область
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Более 370 населенных пунктов газифицировано в Витебской области.

Сейчас в области ведется работа по переводу многоквартирного жилого фонда со сжиженного на природный газ, по подаче голубого топлива к населенным пунктам и газификации индивидуальных жилых домов. За последние 20 лет переведено на природный газ более 200 тыс. квартир, газоснабжение которых осуществлялось от дворовых резервуарных установок сжиженного газа и индивидуальных газобаллонных установок, передает БелТА.

«Общая протяженность газопроводов в Витебской области составляет 6740 км. В регионе газифицировано 372 сельских населенных пункта, в том числе 125 агрогородков», — отметили в УП «Витебскоблгаз».

В этом году газ пришел в четыре сельских населенных пункта Верхнедвинского, Шарковщинского и Полоцкого районов. Пятым стала деревня Юрковщина Лепельского района. Общая протяженность газопровода в ней составила 2,7 км. Пока на природный газ переведен один жилой дом, но имеется кооператив по газификации из 13 домов. В Юрковщине и близлежащих населенных пунктах перспектива газификации составляет более 120 построек. Также есть три комплекса по выращиванию крупного рогатого скота и мехдвор.

На сегодняшний день в Лепельском районе протяженность газовых сетей составляет 280 км. Природный газ подведен к 17 сельским населенным пунктам, в том числе к пяти агрогородкам.

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