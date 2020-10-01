Константин Сегодник из Витебска стал призером на математической олимпиаде в Санкт-Петербурге

В этом году Международную математическую олимпиаду впервые принимал Санкт-Петербург. Состязание прошло в дистанционном формате и объединило более 600 юных математиков из 108 стран. Площадкой для проведения олимпиады стал Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена.

Во время 61-й Международной математической олимпиады участники выполняли задания в более 120 национальных соревновательных центрах, в каждом из которых специальные уполномоченные следили за соблюдением правил проведения олимпиады.

По результатам участия в олимпиаде каждый участник белорусской команды завоевал бронзовую медаль: Алексей Бруек (выпускник гимназии №51 Гомеля), Владислав Кощенко (выпускник гимназии №1 города Барановичи), Константин Сегодник (выпускник гимназии №8 Витебска), Никита Хомич (выпускник Лицея БГУ), Полина Черникова и Никита Шавнев (выпускники гимназии №41 Минска имени Серебряного В.Х.).