Берлин стремится к скорейшему принятию санкций в отношении властей Беларуси

В мире
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Берлин сожалеет, что санкции в отношении Беларуси еще не приняты, но будет стремиться к этому, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Мы сожалеем, что до сих пор это не состоялось», — сказал он журналистам в Берлине в среду.

По его словам, Берлин активно обсуждает этот вопрос с партнерами в ЕС и продолжит обсуждение до окончательного решения внутри Евросоюза.

Напомним, ранее власти Великобритании ввели санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора за нарушение прав человека в этой стране. Также под санкции попали еще шесть высокопоставленных представителей властей Беларуси. Речь идет о главе администрации президента Беларуси Игоре Сергеенко, главе МВД Юрии Караеве, заместителе министра внутренних дел и начальнике милиции общественной безопасности Александре Барсукове, заместителе главы МВД и командующем внутренними войсками Юрии Назаренко, заместителе командующего внутренними войсками МВД Хазалбеке Атабекове и командире минского ОМОНа Дмитрии Балабе.

На прошлой неделе Литва, Латвия и Эстония также расширили санкционный список в отношении представителей режима Беларуси. В ответ на санкции стран Балтии Беларусь с 29 сентября ввела симметричные ограничительные меры.

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Берлин санкции против Беларуси
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