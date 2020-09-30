Госдолг Беларуси за «протестный» август вырос на 9%

Совокупный госдолг Беларуси на 1 сентября 2020 года, согласно данным Минфина, составил в эквиваленте Br57,8 млрд, увеличившись с начала года с учетом курсовых разниц на Br13 млрд, или на 29,6%.

В августе совокупный долг с учетом курсовых разниц на фоне ослабления белорусского рубля вырос на 8,9%, или на 4,7 млрд бел. рублей (эквивалент около $1,8 млрд по текущему курсу) после роста в июле на 1%, или на 0,5 млрд бел. рублей.

Резкий рост совокупного госдолга сложился на фоне продолжающегося в течение последних месяцев снижения внешнего госдолга в валютном эквиваленте. Так, в августе внешний госдолг снизился на $100 млн, или на 0,6%, после снижения на 1,1% за июль, передает агенство «Интерфакс-Запад».

Тем не менее, за январь-август внешний госдолг Беларуси, который на 1 сентября 2020 года составил $17,7 млрд, увеличился на $0,6 млрд, или на 3,6%.

В январе-августе Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму $1 млрд 921 млн. В структуре привлеченных средств на долю размещенных на внешних рынках облигаций приходится $1 млрд 391,5 млн, кредитов правительства и банков России — $429,2 млн, Экспортно-импортного банка Китая — $56,2 млн, Международного банка реконструкции и развития (МБРР) — $38,1 млн, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северного инвестиционного банка (СИБ) — $6,2 млн.

По данным Минфина, на погашение внешнего государственного долга направлено в январе-августе $1 млрд 165,6 млн. В том числе выплачено $533,3 млн правительству РФ, $387,1 млн — банкам Китая, $176,6 млн — ЕФСР, $66,6 млн — МБРР, $1,3 млн — ЕБРР и СИБ, $0,7 млн — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг на 1 сентября 2020 года составил Br10,6 млрд, увеличившись с учетом курсовых разниц с начала года на 20,6%, или на 1,8 млрд бел. рублей. В августе внутренний долг, основной объем которого сформирован в инвалюте, вырос за счет ослабления белорусского рубля на 8,2%, или на Br0,8 млрд, после роста в июле на 5,4%, или на Br0,5 млрд.

В январе-августе Минфин разместил на внутреннем рынке гособлигации на $294,1 млн (в том числе в августе на $84,1 млн) и Br200 млн (в августе размещение не проводилось). При этом погашены валютные и рублевые облигации на сумму, эквивалентную $466,4 млн и Br161,2 млн.

Как сообщалось, в Беларуси после президентских выборов 9 августа продолжаются массовые протесты. Одним из следствий политического кризиса стал отток депозитов из банковской системы и резкий рост спроса на инвалюту. При этом обменный курс белорусского рубля за август ослаб почти на 9%.

В 2019 году внешний государственный долг Беларуси вырос на 1,4%, до $17,1 млрд (27,1% ВВП) после роста на 1% за 2018 год.

Официальный курс на 30 сентября — 2,6403 бел. рубля/$1.