Белорусский гандбольный клуб отказался выходить на матч после ареста Елены Левченко

Белорусский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался сегодня участвовать в матче чемпионата Беларуси после ареста баскетболистки Елены Левченко, которая была арестована на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщается на странице клуба в инстаграме.

Клуб уже сообщил Федерации гандбола, что не выйдет на площадку в сегодняшней игре против «Машеки».

Как пояснили в команде, арест Левченко они считают незаконным и протестуют против давления на граждан Беларуси.

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории страны. Она — часть культовой команды Анатолия Буяльского, которая дебютно отобралась на Олимпиаду, а после повторила свое достижение. Елена выступала за сборную с 2001 года.

Высшая точка клубной карьеры — финал женской НБА в 2010 году. Среди персональных успехов — признание лучшей центровой чемпионата мира.

Левченко активно проявляет свою гражданскую позицию. Она поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах и вошла в число тех атлетов (их 650), которые подписались под соответствующим письмом.