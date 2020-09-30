В Костеле назвали «фейком» заявления о вмешательстве США в религиозную ситуацию в Беларуси

29 сентября Генеральный викарий Минско-Могилёвской архиепархии и ответственный за СМИ в белорусском католическом епископате епископ Юрий Кособуцкий опроверг сведения о том, что Католическая Церковь в Беларуси якобы используется внешними силами в политических целях. Об этом сообщает сайт catholic.by.

В проповеди, произнесённой в минском кафедральном соборе Пресвятого Имени Марии во время торжественной святой Мессы по случаю празднования в честь святого Архангела Михаила, Покровителя Католической Церкви в Беларуси, иерарх прокомментировал сведения о внешнем вмешательстве в жизнь католических общин в нашей стране.

«В некоторых СМИ была опубликована информация, которую сообщил глава внешней разведки России Сергей Нарышкин. Это — фейк, это — нелепость. Он говорил о каких-то провокациях, о том, что Соединённые Штаты Америки, ЦРУ и другие организации пытаются использовать Католическую Церковь для подрыва государственного строя в нашей стране. Это — нелепость полная, фейковая информация, ложь, ничего общего не имеющая с правдой. <…> Это информация, к которой следует относиться с долей иронии», — сказал епископ Кособуцкий.

По его мнению, заявления относительно того, что кто-то пытается воздействовать на Католическую Церковь со стороны Соединённых Штатов Америки и других государств совсем нереалистичны. Возможно, эти заявления как-то связаны с позицией Католической Церкви. Сегодня Католическая Церковь в Беларуси говорит правду о ситуации в стране, выступает против насилия, призывает людей к солидарности, к единству, к согласию, миру, прощению

Как сообщалось ранее, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что инструкторы ЦРУ и Пентагона участвуют в подготовке протестов в Беларуси. По его словам, «США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси».