На 4 года сядет в тюрьму виновник смертельной аварии на автодороге Витебск-Полоцк

Фото: УСК Витебской области
ДТП
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И должен будет возместить моральный вред – 35000 рублей.

Обвинительный приговор на днях вступил в законную силу. Напомним, что резонансное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб несовершеннолетний парень, произошло 25 декабря 2019 года. За рулем «БМВ-316» находился 21-летний нетрезвый водитель, на заднем сидении – две пассажирки. Юноша сидел спереди. Около трех часов ночи, когда автомобиль проезжал 117 километр дороги «Витебск – Полоцк – граница Латвии», рулевой не справился с управлением, машина съехала в кювет и протаранила деревья. 17-летний пассажир погиб на месте, остальные получили травмы.

Кроме того, как сообщают наши коллеги из «Витьбичей», в салоне был найден патрон к нарезному огнестрельному оружию, что отяготило положение виновника ДТП. Кроме нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, ему пришлось ответить и за незаконное хранение боеприпасов. В итоге, суд приговорил виновного мужчину к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы, запретил 5 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, и взыскал в пользу отца погибшего парня в счет возмещения морального вреда 35 000 рублей.

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