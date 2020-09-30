Стоп, машина! В Витебской области задержан грузовик-двойник с незаконным витаминным набором

По документам должны быть запчасти, а на самом деле — свежие ягоды.

Незаконную перевозку крупной партии голубики и смородины на сумму около 200 тысяч белорусских рублей пресекли сотрудники государственной таможни. Неподалеку от белорусско-российской границы, в Лиозненском районе, они задержали грузовик VOLVO, который, к тому же, оказался двойником совершенно другого транспортного средства. Водитель предоставил документы, согласно которым из Германии в Россию через Беларусь он вез 5 тонн запасных частей для сельскохозяйственной техники.

В свидетельстве о регистрации ТС была указана совсем другая фура, принадлежащая белорусскому перевозчику, и которая чуть ранее въехала из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог». Именно она-то и везла запчасти для сельскохозяйственной техники. Не совпадали с документами и регистрационные номера. Вместо номерных знаков РБ на фуре были установлены российские номера, зарегистрированные, судя по фото оперативной таможни, в соседней Брянской области (32 регион). Сопроводительные документы оказались поддельными. В итоге 14 тонн свежих ягод до пункта назначения не добрались.

Как сообщает www.ot.customs.gov.by, по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП РБ. На денежные средства перевозчика наложен арест, назначены необходимые экспертизы. Грозит нарушителю и уголовная ответственность: таможней проводится проверка в рамках ст. 174 УПК РБ по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 380, 381 («Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков», «Подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства») УК Республики Беларусь.

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