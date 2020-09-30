В Верхнедвинском районе пропавший мужчина найден мертвым

Фото: Витебские Вести
Витебская область
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В Верхнедвинском районе нашли тело пропавшего без вести мужчины. С заявлением о его исчезновении 27 сентября в УВД Витебского облисполкома обратилась местная жительница. Позже выяснилось, что мужчина был убит.

Ранее пропавший злоупотреблял спиртными напитками и имел проблемы с законом, поэтому милиционеры стали отрабатывать криминальную версию его пропажи.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции был задержан один из местных жителей. Во время совместного распития спиртных напитков он нанес тяжкие телесные повреждения погибшему, а тело сельчанина закопал недалеко от своего дома.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство с особой жестокостью) УК. Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия.

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