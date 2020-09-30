На чемпионате Беларуси по тяжелой атлетике спортсмены Витебской области завоевали 6 золотых медалей

Фото:национальный олимпийский комитет
Спорт
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Тяжелоатлеты Витебщины традиционно показывают высокие результаты на республиканских стартах. По результатам чемпионата Беларуси, который прошел в Республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки» спортсмены Витебской обрасти завоевали шесть золотых медалей.

Чемпионами страны стали Дарья Почобут (весовая категория 59 кг), Илья Жерновский (73 кг) и Сергей Гаранин (89 кг), новополочане Геннадий Лаптев (61 кг) и Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг), а также Андрей Орленок (102 кг) из Глубокого. При этом Геннадий Лаптев с результатом 134 кг установил рекорд Беларуси в рывке в своей весовой категории

По словам тренера областного комплексного центра олимпийского резерва Александра Красовского, в команде выступали 20 спортсменов, многие из которых показали лучшие результаты.

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Витебская область золотые медали Чемпионат по тяжелой атлетике
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