На чемпионате Беларуси по тяжелой атлетике спортсмены Витебской области завоевали 6 золотых медалей

Тяжелоатлеты Витебщины традиционно показывают высокие результаты на республиканских стартах. По результатам чемпионата Беларуси, который прошел в Республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки» спортсмены Витебской обрасти завоевали шесть золотых медалей.

Чемпионами страны стали Дарья Почобут (весовая категория 59 кг), Илья Жерновский (73 кг) и Сергей Гаранин (89 кг), новополочане Геннадий Лаптев (61 кг) и Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг), а также Андрей Орленок (102 кг) из Глубокого. При этом Геннадий Лаптев с результатом 134 кг установил рекорд Беларуси в рывке в своей весовой категории

По словам тренера областного комплексного центра олимпийского резерва Александра Красовского, в команде выступали 20 спортсменов, многие из которых показали лучшие результаты.