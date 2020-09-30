Саммит ЕС 1 октября обсудит ситуацию в Беларуси 

В мире
Опубликовано

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на саммит Евросоюза 1-2 октября сообщил, что они обсудят в четверг ситуацию в Беларуси, случай Алексея Навального и Нагорный Карабах.

«В конце заседания мы обсудим текущие вопросы, требующие нашего внимания, а именно: ситуацию в Беларуси, отравление Алексея Навального и нагорно-карабахскую эскалацию», — написал Мишель европейским лидерам.

Напомним, ранее власти Великобритании ввели санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора за нарушение прав человека в этой стране, говорится в обнародованном во вторник пресс-релизе британского МИД.

Также под санкции попали еще шесть высокопоставленных представителей властей Беларуси. Речь идет о главе администрации президента Беларуси Игоре Сергеенко, главе МВД Юрии Караеве, заместителе министра внутренних дел и начальнике милиции общественной безопасности Александре Барсукове, заместителе главы МВД и командующем внутренними войсками Юрии Назаренко, заместителе командующего внутренними войсками МВД Хазалбеке Атабекове и командире минского ОМОНа Дмитрии Балабе.

Санкции подразумевают замораживание активов этих лиц в британской юрисдикции, а также запрет на въезд данных лиц.

Указывается, что эти ограничительные меры предприняты в координации с Канадой и в рамках нового правового режима, предусмотренного законодательной поправкой, аналогичной американскому «акту Магнитского».

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В день «Народной инаугурации настоящего президента» в Беларуси были задержаны около 200 граждан

Две быстрые ЭЗС станции «Белоруснефти» появятся в Витебской области до конца 2020 года

Умер председатель футбольного «Нафтана» Леонид Подлипский, у него был коронавирус

Икона Божией Матери «Призри на смирение»: кому и в чем помогает

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

10 интересных фактов про Франциска Скорину и его печатный «Псалтырь»

Председатель Европейского совета Шарль Мишель ситуация в Беларуси
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Тихановскому продлили срок содержания под стражей еще на два месяца
Задержанному в конце мая блогеру Сергею Тихановскому продлили
089
Мининформ приостановит статус СМИ для TUT.BY сроком на три месяца
Министерство информации Беларуси с 1 октября по 30
0121
Лондон ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и шести высокопоставленных белорусских чиновников
Власти Великобритании ввели санкции против президента
0122
Тихановская: белорусский народ выступает за проведение новых выборов в этом году
Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская во
0233
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)