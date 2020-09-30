Саммит ЕС 1 октября обсудит ситуацию в Беларуси 

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на саммит Евросоюза 1-2 октября сообщил, что они обсудят в четверг ситуацию в Беларуси, случай Алексея Навального и Нагорный Карабах.

«В конце заседания мы обсудим текущие вопросы, требующие нашего внимания, а именно: ситуацию в Беларуси, отравление Алексея Навального и нагорно-карабахскую эскалацию», — написал Мишель европейским лидерам.

Напомним, ранее власти Великобритании ввели санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора за нарушение прав человека в этой стране, говорится в обнародованном во вторник пресс-релизе британского МИД.

Также под санкции попали еще шесть высокопоставленных представителей властей Беларуси. Речь идет о главе администрации президента Беларуси Игоре Сергеенко, главе МВД Юрии Караеве, заместителе министра внутренних дел и начальнике милиции общественной безопасности Александре Барсукове, заместителе главы МВД и командующем внутренними войсками Юрии Назаренко, заместителе командующего внутренними войсками МВД Хазалбеке Атабекове и командире минского ОМОНа Дмитрии Балабе.

Санкции подразумевают замораживание активов этих лиц в британской юрисдикции, а также запрет на въезд данных лиц.

Указывается, что эти ограничительные меры предприняты в координации с Канадой и в рамках нового правового режима, предусмотренного законодательной поправкой, аналогичной американскому «акту Магнитского».