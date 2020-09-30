Тихановскому продлили срок содержания под стражей еще на два месяца

Фото: TUT.by
Политика
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Задержанному в конце мая блогеру Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей на два месяца.

«Сегодня стало известно, что Сергею Тихановскому, лидеру движения «Страна для жизни» добавили сутки — он получил дополнительно два месяца. Судебного заседания по данному вопросу не проводилось», — сообщил телеграм-канал «Страна для жизни».

Как ранее писал «Витебский Курьер» видеоблогер Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской

Позже Сергею Тихановскому и еще семи лицам было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Белорусские правозащитники признали Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу, политическими заключенными.

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продление срока Сергей Тихановский содержание под стражей.
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