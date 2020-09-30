Мининформ приостановит статус СМИ для TUT.BY сроком на три месяца

Министерство информации Беларуси с 1 октября по 30 декабря отзывает статус сетевого издания у популярного новостного портала TUT.BY. Ранее изданию были вынесены четыре письменных предупреждения, причиной которых стали нарушения изданием ст. 4 и 49 Закона о СМИ.

При этом, согласно подпункту 1.2 пункта 1 ст. 50 Закона о СМИ, выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев решением органа государственного управления в сфере массовой информации в случае, если он предъявил в суд иск о прекращении выпуска средства массовой информации.

Исходя из этой нормы ведомством было принято решение о приостановлении выпуска сетевого издания TUT.BY с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года.

В свою очередь, главный редактор TUT.BY Марина Золотова сообщила РИА Новости, что решение ведомства предварительное.

«Решение о приостановлении выпуска принято из-за того, что есть иск в суд. Основные наши действия будут направлены на суд, который состоится 8 октября. Это решение принимается Министерством информации в соответствии с законом о СМИ. Пока что это предварительное решение», — пояснила она.

По словам главного редактора, окончательное решение о лишении или сохранении регистрации СМИ у TUT.BY примут на суде 8 октября.