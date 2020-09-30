Российская армия будет защищать интересы Беларуси «в любых условиях» 

Фото: utro.ru
Армия
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Российские военные будут отстаивать интересы Беларуси и обеспечивать ее безопасность при любых обстоятельствах, заявил замминистра обороны России Андрей Картаполов.

«Вооруженные силы России, верные союзническим обязательствам, выполнят все поставленные задачи по защите интересов наших народов и обеспечения безопасности союзного государства в любых условиях обстановки», — сказал Картаполов, выступая на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России.

«Как заявили лидеры наших государств, Россия и Беларусь продолжат сотрудничество в военной сфере. И мы намерены выполнить большую часть совместных мероприятий, запланированных на этот год», — приводит  interfax.by слова замминистра обороны России.

По его словам, в противовес размещению войск НАТО в Европе Россия и Беларусь принимают ответные меры, в том числе проводят совместные учения — на днях завершилось «Славянское братство», в октябре пройдет еще одно — «Нерушимое братство».

«Кроме того, идет работа по совершенствованию системы совместной подготовки наших Вооруженных сил на 2021 и последующие годы», — подчеркнул Картаполов.

Также он сообщил, что расширяется программа военно-научного и военно-технического сотрудничества двух стран. В частности, «успешно развиваются различные виды интеграции между предприятиями оборонно-промышленного комплекса».

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