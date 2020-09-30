Лондон ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и шести высокопоставленных белорусских чиновников

Фото: DW
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Власти Великобритании ввели санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора за нарушение прав человека в этой стране, говорится в обнародованном во вторник пресс-релизе британского МИД.

Также под санкции попали еще шесть высокопоставленных представителей властей Беларуси. Речь идет о главе администрации президента Беларуси Игоре Сергеенко, главе МВД Юрии Караеве, заместителе министра внутренних дел и начальнике милиции общественной безопасности Александре Барсукове, заместителе главы МВД и командующем внутренними войсками Юрии Назаренко, заместителе командующего внутренними войсками МВД Хазалбеке Атабекове и командире минского ОМОНа Дмитрии Балабе.

Санкции подразумевают замораживание активов этих лиц в британской юрисдикции, а также запрет на въезд данных лиц.

Указывается, что эти ограничительные меры предприняты в координации с Канадой и в рамках нового правового режима, предусмотренного законодательной поправкой, аналогичной американскому «акту Магнитского», пишет swissinfo.ch.

«Режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и народа Беларусии после подтасованных выборов. Несмотря на многочисленные призывы со стороны мирового сообщества, он отказался вступить в диалог с оппозицией, предпочтя вместо этого усиление жестоких репрессий», — утверждается в британском пресс-релизе.

«Сегодня Соединенное Королевство и Канады направили ясное сообщение посредством введения санкций против жестокого и мошеннического режима Александра Лукашенко. Мы не признаем результаты этих сфальсифицированных выборов», — цитируется в пресс-релизе главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

 

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